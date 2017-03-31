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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 16:58

Южноуральский фотограф отсудил 280 тыс. за нелегальное использование своих снимков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский фотограф отсудил почти 300 тыс. рублей за нелегальное использование своих снимков – две организации без разрешения использовали плоды его труда у себя на сайтах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фотограф Георгий Лазарев через суд потребовал взыскать компенсацию с ООО «Золотой пляж» и ООО «Аркаим-Трэвел», разместивших на своих сайтах фотографии, исключительные права на которые принадлежат истцу.

«У меня очень много фотографий озера Тургояк, на основе которых я делаю рекламную продукцию: открытки, буклеты, магниты и многое другое. Некоторое время я пытался решить вопрос мирным путем, приезжал в офис компании "Золотой пляж". Лично с руководителем мне пообщаться так и не удалось. Представители "Аркаим-Трэвел" мне сообщили, что фотографии им передал "Золотой пляж" и все претензии я должен предъявлять им», – рассказал Георгий Лазарев.

«Золотой пляж» незаконно использовал 36 чужих фото, «Аркаим-Трэвел» – 43. Истец решил взыскать по 10 тыс. рублей (минимальный размер) компенсации за каждый снимок: с «Золотого пляжа» – 360 тыс., с «Аркаим-Трэвел» – 430 тыс. рублей.

В четверг, 30 марта, в Миасском городском суде было заключено мировое соглашение, по которому ответчики обязались выплатить фотографу 180 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно за незаконное использование авторских фотографий.

По мнению стороны защиты, если бы ответчики не пошли на мировую и стали судиться до конца, то требования истца суд мог удовлетворить полностью.

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Теги: тургояк, авторские права, новости миасса, золотой пляж
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