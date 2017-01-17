Южноуральский фермер отмечен знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский фермер Айдархан Карсакбаев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» – соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава крестьянского хозяйства из Агаповского района Айдархан Карсакбаев отмечен за заслуги в развитии агропромышленного комплекса, деятельность, способствующую процветанию Челябинской области.

Трудовой путь Айдархана Карсакбаева неразрывно связан с сельским хозяйством. Почти десять лет он возглавлял южноуральские совхозы, а в 1998 году самостоятельно занялся фермерством, став главой крестьянского хозяйства, где и работает по настоящее время. Хозяйство Айдархана Карсакбаева неоднократно становилось победителем конкурсов и выставок, а также отмечалось почетными грамотами и медалями различного достоинства, в том числе неоднократно было признано лучшим в области растениеводства.

Добавим, знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» присваивается за деятельность по обеспечению благополучия и роста благосостояния населения Челябинской области, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, охране здоровья, охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, благотворительную и иную деятельность, способствующую процветанию Челябинской области. Региональная награда была учреждена в 2003 году губернатором Петром Суминым.