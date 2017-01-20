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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 10:10

ВАЖНО. Южноуральских ветеранов и инвалидов «передали» Фонду соцстрахования РФ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года федеральных льготников взял под опеку Фонд соцстрахования РФ – региональное отделение будет распределять путевки на санаторно-курортное лечение и обеспечивать льготников техническими средствами реабилитации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФСС.

В «полномочиях» Фонда – обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубных протезов) и предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. Причем дорога к месту отдыха и обратно будет оплачиваться организацией, а не льготником.

За получением указанных услуг необходимо обращаться в филиал/представительство регионального отделения ФСС РФ по месту жительства. Адреса территориальных органов Челябинского регионального отделения ФСС можно узнать здесь

При подаче заявления на санаторно-курортное лечение необходимо представить справку по форме 070-У, которая выдается медицинским учреждением. Она является основанием для постановки на учет. Отметим, что данный документ действителен в течение 12 месяцев.

К заявлению на обеспечение техническими средствами реабилитации прилагается копия индивидуальной программы реабилитации и абилитации, которая выдается органами МСЭ. При себе обязательно иметь ее оригинал.

Кроме того, подать заявление на получение государственной услуги можно в ближайшем офисе МФЦ.

По вопросам обеспечения санаторно-курортным лечением можно обратиться в региональное отделение ФСС РФ по телефону 263-94-90, по вопросу обеспечения ТСР и ПОИ – 264-30-03.

Напомним, ранее федеральными льготниками занималось министерство социальных отношений региона. В 2016 году в Челябинской области разразился скандал, связанный с закупкой фабричной обуви для южноуральских инвалидов. Как выяснили активисты ОНФ, льготникам выдали обычные полусапожки одинакового размера, хотя по условиям контракта обувь должна быть индивидуальной, с примеркой и подгонкой для каждого человека. Этот процесс в свое время должен был проконтролировать региональный Минсоц. Делом заинтересовалась прокуратура.

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Теги: челябинская область, минсоц, федеральные льготники, фонд социального страхования
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