Южноуральских онкобольных детей будет возить бесплатное такси

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Онкобольных детей Челябинской области будет возить в больницы и поликлиники бесплатное такси – это стало возможным благодаря совместному проекту благотворительного движения «Искорка Фонд» и такси «Молния», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В областной онкоцентр юные пациенты приезжают со всей области. Детям с онкологическими заболеваниями из-за ослабленного иммунитета нельзя пользоваться общественным транспортом, но личные автомобили есть далеко не у всех семей. Родителям приходится пользоваться услугой такси, чтобы ребенок смог пройти необходимые процедуры. Для некоторых такая дорога жизни оказывается материально неподъемной.

«"Искорка" взяла расходы на дорогу для маленьких пациентов на себя, а компания "Молния" предоставляет для нашего благотворительного движения большие скидки», – говорится в сообщении фонда.

Любой человек может внести свой вклад, чтобы облегчить путешествие в больницу южноуральским детям, оказавшимся в трудной ситуации. Для этого надо просто отправить сообщение на номер 7715 «Искорка пробел сумма». В качестве напоминания в такси «Молния» появятся красочные наклейки, рассказывающие о том, что такое «Дорога жизни».