Южноуральские трассы оборудуют метеостанциями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На трассах Челябинской области появятся метеостанции – они будут информировать диспетчеров о состоянии дороги и погоде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Руководитель управления строительства автомобильных дорог АО «Южуралмост» Константин Снегирев рассказал, что компания в 2017 году планирует заняться таким инновационным проектом, как создание системы метеорологического мониторинга на дорогах.

«Это значит, что на дорогах, которые обслуживает "Южуралмост", планируется установить автоматические метеостанции, которые будут подавать сигналы в диспетчерскую о состоянии дорог. Они смогут отслеживать состояние покрытия, наличие противогололедных материалов, температуру воздуха, влажность и многие другие показатели», – рассказал Снегирев.

Также они будут сообщать диспетчеру информацию о необходимости применения снегоуборочных машин.