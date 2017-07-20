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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 09:35

Южноуральские спортсмены могут начать тренировки на Иссык-Куле


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские спортсмены могут начать тренировки на Иссык-Куле – команды Челябинской области проявляют интерес к организации подготовительного процесса вблизи знаменитого озера в Киргизии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам визита в Иссык-Кульскую область делегации региона.

Взаимодействие – в области спорта и туризма, культуры и образования, в сфере торговли, сельского хозяйства, науки и технологий – будет осуществляться в рамках пятилетнего Соглашения о сотрудничестве, которое подписали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и полномочный представитель правительства Кыргызской республики в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев.

«Мы рассчитываем на последующее экономическое развитие между нашими регионами. Дополнительную динамику этому процессу могло бы придать открытие прямого авиасообщения Иссык-кульской области с Челябинском, этот вопрос мы обсуждали сегодня с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Считаю, что у нас отличные предпосылки по сотрудничеству в области сельского хозяйства», – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона напомнил, что у Челябинской области имеется двойной профицит мяса птицы и яиц, в то время, как стоимость этих продуктов в Кыргызстане на 50-60% выше, чем в России. Учитывая низкую стоимость электроэнергии в Кыргызстане, в республике можно было бы развивать производство овощей закрытого грунта, в этом вопросе челябинские производители добились очевидных успехов, и они продолжают динамично развиваться. В российском направлении могли бы следовать яблоки, груши, абрикосы, персики и другие овощи и фрукты, а также баранина и конина.

Отдельным пунктом в соглашении прописано взаимодействие в области охраны окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.

Соглашение предусматривает проведение художественных выставок, гастролей коллективов и солистов, создание благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в области туризма и спорта.

Срок соглашения – пять лет. Оно может быть автоматически пролонгировано, если одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие.

Добавим, ответный визит кыргызской делегации на Южный Урал состоится в первой половине 2018 года.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, экономика, новости челябинска, кыргызстан
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