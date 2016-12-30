Южноуральские шорт-трекистки выиграли эстафету на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские спортсменки победили в эстафете на чемпионате России по шорт-треку – состязания проходили во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В финале женской эстафеты на 3 тыс. метров победили представительницы Челябинской области – Екатерина Ефременкова, Юлия Шишкина, Анна Матвеева, Анастасия Суркова, 2-е место – у Москвы, 3-е – у Московской области.

Кроме того, южноуральская спортсменка Екатерина Ефременкова в суперфинале на 3 тыс. метров заняла первое место, вторая ступень пьедестала у Екатерины Константиновой (Санкт-Петербург), третья – у Екатерины Стрелковой (Омская область).

По итогам общего зачета среди женщин первое место заняла Екатерина Константинова, на втором – Евгения Захарова (Свердловская область), а третью позицию заняла Екатерина Ефременкова.

Добавим, что Юлия Шишкина из Челябинской области в первый день финалов завоевала третье место на дистанции 500 метров, уступив Евгении Захаровой и Екатерине Константиновой. На дистанции 1,5 км южноуральская спортсменка оказалась второй, обойдя Эмину Малагич (Москва) и уступив Татьяне Бородулиной (Омская область).

Чемпионат России по шорт-треку проходил во дворце зимних видов спорта учебно-тренировочного центра «Новогорск».