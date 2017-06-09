ВАЖНО. Южноуральские спасатели приведены в полную готовность в связи с Днем России

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели Челябинской области перешли на усиленный режим работы в связи с празднованием Дня России и удлиненными выходными – бойцы готовы в любое время оказать пострадавшим профессиональную своевременную помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС.

Спаспосты выставлены на Таганае, Иремеле, в Саткинском и Аргаяшском районах; оборудование, медицинская укладка и техника приведены в полную готовность. Это делается для сокращения сроков реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, уточнили в ведомстве.

Так, в природном парке «Иремель» к дежурству на спаспосту приступили с сегодняшнего дня по 12 июня включительно; в нацпарке «Таганай» пост организован с 8 по 12 число; на фестивале водного туризма «Айские притесы» в Саткинском районе спасатели начали обеспечение безопасности со вчерашнего дня; продолжается дежурство областных спасателей на озере Увильды.