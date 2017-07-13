Южноуральские следж-хоккеисты получили новую экипировку и автобус

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следж-хоккей войдет в календарь крупных спортивных соревнований и событий Челябинской области – об этом объявил губернатор Борис Дубровский в четверг, 13 июля, на презентации областной команды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

У команды благодаря государственной и спонсорской поддержке появятся постоянный лед для полноценных тренировок, специальный микроавтобус, новая форма и другая необходимая экипировка.

«Игроки команды – не просто мужественные люди, но и мастера, профессионалы. Некоторые выступают за сборную России, принимают участие в международных турнирах, Паралимпийских играх. У нас же мощный хоккейный регион. Другого такого в стране нет. Нам просто сам Бог велел обратить внимание на этот вид спорта, сделать его доступным для людей с ограниченными возможностями. Поэтому считаю правильным, что сборная Челябинской области по следж-хоккею станет структурным подразделением легендарного хоккейного клуба "Трактор". Добиваться успеха легче, когда есть взаимная поддержка», – подчеркнул Борис Дубровский.

Почетными гостями презентации также стали президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и Заслуженный мастер спорта, воспитанник ХК «Трактор» Евгений Кузнецов. Они вручили параспортсменам 11 комплектов хоккейной формы и сертификат на специализированный комфортабельный автобус для перевозок следж-хоккеистов.

Также игроки команды получили эксклюзивные сани, специально изготовленные производственным объединением «Туламашзавод» по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Паралимпийская дисциплина «следж-хоккей» начала развиваться в Челябинской области с 2013 года, когда в столице Южного Урала впервые прошел межрегиональный турнир по следж-хоккею, посвященный Дню физкультурника. Сегодня в регионе существует сборная по следж-хоккею под названием «Метеорит», куда входят 19 спортсменов (12 спортсменов основного состава и 7 – резервного).

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области