Южноуральские полицейские предложили снизить транспортный налог на мотоциклы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главное управление МВД России по Челябинской области предложило снизить транспортный налог на мотоциклы – соответствующее предложение внесено в Заксобрание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Полицейский главк внес предложения в Законодательное Собрание Челябинской области о снижении ставки транспортного налога на мотоциклы. Новшество будет распространяться на те средства передвижения, мощность которых составляет более 36 лошадиных сил (свыше 26,47 кВт)», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД.

Там уточнили, что в настоящее время документ находится в Управлении по бюджету и налогам аппарата регионального парламента. По завершении всех необходимых административных процедур на имя губернатора будет подготовлен запрос для получения финансово-экономического обоснования вносимых изменений.

Напомним, в настоящее время владельцы мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с (до 14,7 кВт) должны платить налог по ставке 4,6 рубля, до 36 л.с. (до 26,47 включительно) – 7,7 рубля, свыше 36 л.с. – 50 рублей с каждой лошадиной силы.