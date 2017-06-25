Южноуральские мусульмане начали праздновать Ураза-байрам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские мусульмане начали отмечать Ураза-байрам – праздник разговения Ид аль-фитр знаменует окончание поста в месяце Рамадан и длится три дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В день праздника мусульмане встают до восхода солнца, съедают на завтрак немного фиников или других сладких фруктов, надевают нарядную одежду и отправляются в мечеть, чтобы совершить праздничную коллективную молитву – намаз.

В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами «Ид мубарак» (С праздником!).

После молитвы мусульмане задерживаются на некоторое время возле мечети, чтобы поздравить друг друга с праздником, раздать милостыню и угостить сладостями детей.

В этот день принято дарить подарки женам и детям, а накануне праздника обмениваться традиционными блюдами с ближайшими соседями. Мусульмане стараются собрать вместе всех членов своих семей и никуда не выпускать их из дома, поскольку согласно преданиям, в этот день в дом приходят души умерших родственников.

Помолившись в мечети и навестив старших родственников и могилы родных, каждая мусульманская семья собирается за праздничным столом. Причем праздничная трапеза затягивается на много часов, продолжаясь порой до утра следующего дня.

Что касается кушаний, на столе обязательно присутствуют традиционные блюда из баранины, а также хлеб, зеленые и черные оливки, финики, изюм, инжир, фисташки и миндаль. Ураза-байрам – это праздник сладостей. Накануне хозяйки пекут различные пирожные, печенья, бисквиты, готовят фруктово-ягодные и молочные десерты, варят сладкие компоты и сиропы.

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