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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 14:19

Южноуральские мастерицы примут участие в фестивале кружева


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские мастерицы примут участие в Международном фестивале кружева Vita Lace в Вологде – центральной темой форума в 2017 году станет «Экология и сохранение природы», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

В рамках форума планируется проведение выставки-конкурса «Кружево жизни», показов коллекций одежды, декорированной кружевом от известных российских дизайнеров и начинающих модельеров, мастер-классы по кружевоплетению, круглые столы, лекции, ярмарки и экскурсии.

Главным событием фестиваля станет презентация кружевного панно Vita Lace, в изготовлении которого приняли участие 300 мастериц со всей страны и ближнего зарубежья.

Свою лепту в составление панно внесли и южноуральские кружевницы – заведующая отдела народных промыслов областного центра народного творчества Елена Артюшкина, студенты челябинского института культуры Елизавета Кузнецов и Анна Львова.

«Каждая кружевница выполняла небольшой фрагмент панно. Мне достался раппорт 20 на 30 см, девочки-ученицы делали фрагменты поменьше. Лиза и Аня учатся на кафедре декоративно-прикладного творчества, кружевоплетением занимаются у нас в центре. Рисунок нам прислали организаторы, сплетенные фрагменты мы отправили в Вологду, но в готовом виде панно увидим только на фестивале», – рассказала Елена Артюшкина.

По ее словам кружевоплетение – одно из традиционных ремесел на Южном Урале, в последнее время специалисты отмечают, что интерес к этому виду народного творчества заметно вырос. «Для наших начинающих мастериц – это хороший шанс поучиться, набраться опыта, они уже записались на мастер-классы, которых на фестивале множество», – добавила Артюшкина.

В рамках фестиваля запланирована масштабная акции «Аллея кружевниц», которая состоится 24 июня в главном дворе Вологодского кремля. Акция продлится два часа, основной задачей участников будет демонстрация и разъяснение особенностей вида кружевоплетения, выбранного для показа.

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Теги: челябинская область, минкульт, рукоделие, год экологии, новости вологды
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