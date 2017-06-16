Южноуральские кикбоксеры поддержат Сергея Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские кикбоксеры проведут зарядку в Саду Победы – акцией спортсмены планируют поддержать челябинского боксера Сергея Ковалева перед боем-реваншем с Андре Уордом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

«Зарядку со звездой» 17 июня, в 11.00, проведут чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира Александр Лебедев и чемпион России и Европы, серебряный призер чемпионата мира, победитель Кубка мира Виктор Михайлов.

Мероприятие пройдет в поддержку челябинского боксера Сергея Ковалева, который 17 июня в Лас-Вегасе проведет матч-реванш против американского спортсмена Андре Уорда.

По окончании мероприятия пройдет автограф-сессия со спортсменами.