Южноуральские каратисты завоевали 14 медалей на чемпионате УрФО по каратэ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В челябинском Центре олимпийской подготовки по дзюдо прошел чемпионат Уральского федерального округа по каратэ – хозяева татами были представлены сильнейшим составом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ЦОП.

Честь региона защищали три участника прошлогоднего чемпионата мира в Австрии, бронзовый призер чемпионата планеты-2014 и континента-2015, трехкратный чемпион России Евгений Плахутин, победительница первенства Европы-2016, бронзовый призер первенства мира-2015 среди юниорок, победительница двух этапов Кубка страны-2016 Елизавета Лазарева, двукратный чемпион России Александр Пшеницын.

«Мы имеем все шансы выступить и на Олимпиаде, и в чемпионатах мира, стать законодателями олимпийского каратэ. Федерация сейчас должна заниматься помощью спортсменам, в первую очередь. Всем надо расти и работать. Задачи – отбор на чемпионаты Европы и мира, подготовка к Олимпийским играм», – считают вице-президент федерации каратэ Челябинской области Егор Клементьев.

В острой конкуренции с сильными соперниками южноуральские каратисты завоевали 14 медалей, из них шесть золотых, две серебряных и шесть бронзовых. Чемпионами УрФО в разделе кумитэ стали Екатерина Карлова (50 кг), Елизавета Лазарева (55 кг), Анастасия Гудилова (68 кг), Евгений Плахутин (60 кг), Александр Фоменко (84 кг) и Александр Пшеницын (свыше 84 кг).

Добавим, что чемпионат РФ в этом году планируется провести в августе. Квоты пока не изменились. От округа на Кубок и чемпионат России попадают по два человека, от регионов – по одному. Но уровень спортсменов, их ответственность этих соревнованиях возрастают. Начиная с нынешнего года, в международном календаре Всемирной федерации каратэ (WKF) появятся рейтинговые турниры в олимпийских категориях.

Фото Александра Чуносова