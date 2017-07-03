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Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 10:03

Южноуральские дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Гран-при в Китае


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дзюдоисты из Челябинской области завоевали серебро и бронзу на Гран-при в Китае – Кирилл Денисов занял второе место в категории до 100 кг, а Денис Ярцев финишировал третьим в весе до 73 кг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо.

На состязаниях в Хух-Хото (Китай) выступили 223 спортсмена из 26 стран, в том числе 23 россияна.

Кирилл Денисов одолел бронзового медалиста чемпионата Венгрии Залана Охата, чемпиона Швеции Йоакима Дварби и своего соотечественника, бронзового призера варшавского чемпионата континента Казбека Занкишиева. В решающем поединке Кирилл уступил в дополнительное время бронзовому медалисту Олимпийских игр-2016 японцу Рюносуке Хаге.

Денис Ярцев выиграл у третьего призера чемпионата Азии Цогбаатара Ценд-Очира из Монголии и иранца Мохаммада Бариманлу, однако не справился с чемпионом Пан-Американского континента канадцем Артуром Маржелидоном. Борясь за бронзу, Денис Ярцев превзошел третьего призера чемпионата Европы-2017 шведа Томми Масиаса.

Победителями в неофициальном командном зачете стали японские дзюдоисты, на счету которых оказалось пять золотых и три бронзовых медали. Вторыми с 11 наградами были россияне (два золота, три серебра, шесть бронзовых медалей). Спортсмены Южной Кореи – третьи (2, 1, 2).

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Теги: дзюдо, китай, новости челябинска, гран-при, новости спорта
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