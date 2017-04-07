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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 15:36

Южноуральская команда «Козырь» вышла в финал юниор-лиги КВН


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральская команда «Козырь» из поселка Мирный (Красноармейский район) вышла в финал телевизионной юниор-лиги КВН – 8 апреля на телеканале «Карусель» покажут четвертый полуфинал телепроекта «Детский КВН» с участием ребят из Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Напомним, 8 и 9 декабря в Доме КВН в Москве состоялись телевизионные съемки первого этапа первого сезона телевизионной юниор-лиги – 49 команд бились за выход в полуфинал.

Команда «Козырь» выступала в первой игре, которую вели Таисия Маслякова и Алексей Королев, а открывал сам Александр Масляков-старший. Команда «Козырь» достойно представила Челябинскую область и прошла в полуфинал, телевизионная съемка которого проходила в марте этого года.

Уже 28 февраля южноуральцы отправились в Москву на съемки полуфинала, в котором принимали участие 18 лучших детских команд страны. Игры проходили три дня – 5, 6, 7 марта. Ребята выступали во второй день, соперничая с командами «Ленинский проспект» из Москвы и «Пора по партам» из Калининградской области.

Решением жюри детская команда КВН «Козырь» из поселка Мирный прошла в финал, на съемки которого они отправятся в Москву 10 апреля.

Фото пресс-службы Минобрнауки Челябинской области

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Теги: квн, афиша, одаренные дети, новости красноармейского района
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