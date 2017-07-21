Южноуральская дзюдоистка завоевала серебро Сурдлимпийских игр в Турции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральская дзюдоистка Алина Поздеева добыла серебряную медаль Сурдлимпийских игр – соревнования проходят в эти дни в турецком Самсуне и завершатся 1 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

На пути к медали спортсменка из Варны, выступающая в весовой категории до 48 кг, одолела представительниц Украины, Турции и Белоруссии, уступив лишь мексиканской сопернице.

Отметим, что после двух дней соревнований сборная России занимает первое место в общекомандном зачете (семь золотых, пять серебряных и две бронзовые медали). Второй идет сборная Украины (4-2-5), третьей – команда Турции (2-0-0).

Всего в Сурдлимпийских летних играх-2017 выступают более 4 тыс. участников из 109 стран. Разыгрываются 216 комплектов наград по 21 виду спорта.

Напомним, на прошлых Сурдлимпийских играх в 2013 году в Болгарии Южный Урал представляли 11 спортсменов по трем видам спорта. Четверым спортсменам удалось добыть награды: золото и серебро в дзюдо, а также золотую медаль в эстафете по легкой атлетике.

Сурдлимпийские игры − международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленно от Паралимпийских игр. Их раздельное проведение обусловлено тем, что соревнования среди глухих спортсменов проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта. Главный критерий для участия в Сурдлимпийских играх − потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.

Впервые отечественные спортсмены приняли участие в Сурдлимпийских летних играх в 1957 году в составе сборной СССР. Российские сурдлимпийцы выступают на Играх с 1993 года и неизменно занимают лидирующие позиции.

В соревновательную программу Сурдлимпиады-2017 входят бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Фото Алины Поздеевой в соцсети