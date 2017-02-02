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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 12:51

Южноуралец выиграл первенство мира по лыжным гонкам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральский спортсмен Владислав Вечканов завоевал золото первенства мира среди юниоров и молодежи до 23 лет по лыжным гонкам – соревнования проходят в эти дни в Парк-Сити (Штат Юта, США), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Спортсмен из Златоуста принес высшую награду в копилку российской сборной в гонке на 10 км с результатом 23.08,6. Второе и третье места также заняли россияне – Егор Казаринов (+7,9) и Ярослав Рыбочкин (+13,3).

В первой половине дистанции южноуралец уступал соотечественнику Егору Казаринову и норвежцу Харальду Амундсену, однако после 5 км, на завершающем отрезке, сумел вырвать победу.

Сегодня Владислав Вечканов является одним из лидеров юниорской сборной страны. На чемпионате мира среди юниоров в 2016 году в Румынии Владислав показал седьмой результат в спринте.

«От имени всей южноуральской спортивной общественности поздравляю Владислава и его тренера с таким высоким достижением. Золото молодежного чемпионата мира – это действительно хороший задел, особенно в предолимпийский сезон. Соревнования в США еще не завершились, поэтому будем и дальше болеть за Влада», − отметил министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер.

Добавим, что первенство мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам в Парк-Сити продлится до 5 февраля.

Фото с сайта flgr.ru

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Теги: лыжи, минспорта, новости челябинска, новости спорта, мировое первенство
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