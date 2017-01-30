Южноуралец отправился в колонию строгого режима за кражу скота

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области местный житель осужден за многократное хищение скота – он отправился в колонию строгого режима на семь с половиной лет, передает корреспондент Агентства новостей Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В июне-июле 2011 года Николай Миронов вместе с 16-летним местным жителем около деревни Гусары, поселка Бирюковский и села Аминево примерно десять раз похищали животных со свободного выпаса. Общий ущерб составлял 140 тыс. рублей. Отметим, что мужчина вовлекал несовершеннолетнего в кражи угрозами или обещаниями вознаграждения.

Похищенных животных обвиняемый сбывал в Пластовском, Верхнеуральском районах и в Миассе.

Уйский райсуд признал Николая Миронова виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний и угроз, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу).

Учитывая наличие судимости, мужчину приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима. В ходе следствия возмещен причиненный ущерб на сумму 134 тыс. рублей.