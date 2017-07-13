ПРЕЦЕДЕНТ. Южноуралец, осужденный на 25 лет за убийство детей, нашел доказательства своей невиновности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуралец, осужденный на 25 лет за убийство и изнасилование двух подростков, нашел доказательства своей невиновности и обратился к президенту Владимиру Путину, а также общественникам – заключенный ИК-6 просит назначить дополнительное расследование фактов уголовного дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области.

Спустя 14 лет тюремного заключения у осужденного Алекасандра Демьянцева появились веские доказательства невиновности и он пригласил в колонию правозащитников. Согласно версии общественников и осужденного, в 2003 году он гулял в придорожном лесу с девушкой и нашел на поляне труп девочки-подростка. Обратившись в милицию с заявлением, приехал вместе с участковым на место обнаружения тела. Милиционер отправился вместе с Александром Демьянцевым обратно в участок. Позже его отпустили, а на место выехала оперативная группа.

«Когда милиционеры приехали на поляну, то там уже лежали два трупа – 13-летних девочки и мальчика. Как и первичный протокол осмотра (с одним трупом), так и вторичный находятся в уголовном деле. Однако судьи не учли такое обстоятельство и вынесли обвинительный приговор – 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Все эти годы заключенный Демьянцев свою вину не признает и просит назначить повторное расследование», – рассказали общественники.

Они связались с правозащитником Ринатом Гильметдиновым, который занимается делом Демьянцева.

«Была версия, что Демьянцев перевозил тела детей в своей машине. Там нашли следы крови второй группы. Такая группа крови и у убитой девочки, и у Демьянцева. В деле написано, что найденная в автомобиле кровь может принадлежать как убийце, так и убитой. Однако в крови погибшей девочки содержится антиген Р+, где плюс означает, что антиген ярко выраженный. В крови Александра этот антиген отсутствует. Если нет антигена, значит, тела девочки в машине не было. Выходит, кровь принадлежит Демьянцеву, а он на суде говорил, что как-то поранился в салоне. У убитого мальчика совсем другая группа крови», – рассказал Ринат Гильметдинов.

«У меня осталась только одна надежда – на президента Владимира Путина. Я не убивал детей», – заявляет Демьянцев.

Сегодня мужчина просит назначить дополнительное расследование по его делу. Он считает, что его уголовным делом могла бы заняться депутат Государственной Думы РФ, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская.

Фото пресс-службы ОНК по Челябинской области