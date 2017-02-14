Фирму оштрафовали на полмиллиона за перекрытие доступа к озеру Большой Еланчик

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале фирму оштрафовали на 500 тыс. рублей за ограничение доступа к озеру Большой Еланчик – на берегу памятника природы появились забор, набережная и понтон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что на арендованном ООО «УралТехСервис» лесном участке в границах памятника природы – озера Большой Еланчик – незаконно размещается металлический понтон размерами 5,8 м на 8,7 м, из природного камня возведена набережная площадью 882 квадратных метра. Кроме того, территория огорожена каменным забором, заходящим в акваторию.

Документы, подтверждающие право использования участка акватории озера Большой Еланчик с целью изменения дна и берегов водного объекта, отсутствуют.

В отношении юрлица природоохранной прокуратурой возбуждены дела по статьям 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе) и 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ).

Министерством экологии Челябинской области ООО оштрафовано на 500 тыс. рублей.