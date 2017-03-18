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Агентство новостей Доступ 1 18 марта 2017 года, 11:38

Юный певец из Троицка развернул к себе Меладзе на шоу «Голос. Дети»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юный певец из Троицка (Челябинская область) развернул к себе Валерия Меладзе на шоу «Голос. Дети» – на слепых прослушиваниях Данил Мусин исполнил композицию Adagio в версии Лары Фабиан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сначала были, конечно, ноты неуверенные... Но когда ты взял несколько там высших нот, то мне уже не нужно было ничего слышать, у меня просто на уровне каких-то ощущений, каких-то вибраций пошли мурашки... Прекрасные высокие ноты, просто восхитительные!» – прокомментировал выступление Данила его наставник.

Поворотный момент

От Билана, который не развернулся, но очень внимательно прослушал все выступление, Данил удостоился троекратного «крутой!».

Лестницей на шоу «Голос.Дети» стала победа Данила во всероссийском творческом проекте МТС «Поколение М» в июне 2016 года и выступление в грандиозном гала-концерте «SUPER Дети Поколения М» на крупнейшей площадке Европы – Stadium Live в Москве — вместе с Грэгори, Дарьей Волосевич и финалисткой третьего сезона проекта «Голос.Дети» Евой Тимуш. Тогда Данил впечатлил жюри под руководством продюсерского центра «Эколь» трогательным исполнением романтической баллады Лары Фабиан Broken Vow.

Добавим, Данил не единственный представитель Южного Урала на проекте. Ранее в команду Димы Билана попали сестры София и Лиза Каймаковы, исполнившие песню «Ваня».

Напомним, в ходе «слепых прослушиваний» наставники наберут команды из 15 человек. В «поединках» каждая команда будет разбита на тройки, из каждой в следующий этап выйдет только один певец. В «баттлах» пятерка вокалистов в каждой команде поспорит за два места в финале. А в финале зрители путем голосования в прямом эфире назовут победителя всего проекта.

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Теги: новости троицка, первый канал, шоу голос, одаренные дети
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