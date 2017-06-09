Юные спортсмены из 15 городов России собрались в Челябинске на турнир по гимнастике

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 8 июня стартовал открытый турнир Челябинской области по спортивной гимнастике «Орленок-2017», посвященный Дню России, – состязания возродились спустя 16 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На соревнования прибыли спортсмены из 15 городов России и Республики Казахстан. Гимнасты и гимнастки будут выступать по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, первого и второго разрядов. Соревнования пройдут как в личном, так и в командном зачете.

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Турнир проходит с 8 по 11 июня в спортивной школе Олимпийского резерва № 4. Отметим, что турнир зародился еще в 1970-х годах, однако в 2001 году из-за недостатка финансирования перестал проводиться.