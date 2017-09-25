Юные футболисты из Карталов стали чемпионами «Метрошки-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Лучшие дворовые футбольные команды из четырех регионов России – Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан – сошлись в финальных боях фестиваля «Метрошка-2017» в Челябинске 21-23 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На бескомпромиссную борьбу юных футболистов вдохновлял настоящий Кубок чемпионата мира по футболу FIFA, «гостивший» в эти дни в южноуральской столице. На Центральном стадионе с ним могли сфотографироваться все желающие.

В старшей группе в финал пробились карталинский «Локо-Олимп» и шадринский «Торпедо». В результате ребята из Карталов уверенно одержали победу со счетом 4:1. Кроме того, Сергей Кондрашов из команды «Локо-Олимп» был признан «Лучшим игроком» в старшей группе. Ему вручили памятный хрустальный кубок.

Финальная игра футболистов младшего возраста из команд РМК (Коркино) и «Радуга» (Карталы) по накалу не уступала игре взрослых. В итоге спортивная удача вновь оказалась на стороне карталинцев. Лучшим игроком и обладателем хрустального трофея в группе стал Артем Коврин («Радуга»).

Помимо переходящих кубков, победители получили сертификаты на комплекты профессиональной футбольной экипировки для всей команды.

Отдельный приз для чемпионов приготовила Русская медная компания, выступившая генеральным партнером фестиваля «Метрошка»: благодаря РМК этой осенью обе команды-победительницы отправятся на ознакомительную поездку в один из футбольных клубов российской Премьер-лиги.

«Суперфинал чемпионата по дворовому футболу "Метрошка" стал ярким и запоминающимся событием для зрителей и, конечно, участников фестиваля. А присутствие на стадионе настоящего Кубка чемпионата мира по футболу – стимулом для победы. Эти эмоции, чувство причастности к большому спортивному событию – бесценны. Потому что ребята получили мощный заряд уверенности в своих силах и полезную привычку заниматься спортом и вести активный образ жизни», – комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Фестиваль «Метрошка-2017» в этом году прошел уже в 16-й раз и собрал в суперфинале 36 лучших команд из Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Республики Башкортостан. В чемпионате приняли участие более 3 тыс. юных футболистов. Финалы прошли в Челябинске с 21 по 23 сентября.