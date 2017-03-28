ЮУрГУ закроет 5 филиалов в Челябинской области – приказ министра

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский госуниверситет (Национально-исследовательский университет ЮУрГУ, Челябинск) закроет пять филиалов в Челябинской области – соответствующий приказ подписала министр образования и науки России Ольга Васильева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В документе говорится, что будут ликвидированы филиалы вуза в Аше, Кыштыме, Усть-Катаве, а также двух ЗАТО – Озерске и Снежинске.

Соответствующие изменения в университетский устав должны быть внесены до 1 июля 2017 года – эта обязанность возлагается на ректора Александра Шестакова. Также ему поручено обеспечить продолжение обучения студентов филиалов, принять предусмотренные законодательством меры в отношении сокращенных сотрудников.

Филиал ЮУрГУ в Озерске работал с февраля, в Кыштыме – с сентября 1998 года, в Снежинске филиал был открыт в июне 1999 года, в Аше и в Усть-Катаве – в январе 2001 года.