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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 14:29

ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 университетов мира


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет впервые вошел в ТОП-600 вузов мирового профессионального рейтинга университетов Worldwide Professional University Rankings RankPro 2016/2017 (RankPro), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Рейтинг выпускается ежегодно Международным советом ученых в рамках программы Global World Communicator. Список составляют эксперты высочайшего уровня – профессора различных университетов.

Ранг каждого вуза складывается из оценок по трем группам индикаторов:

- академическое ранжирование – академические возможности университета. При его построении учитываются численность и состав студентов и научно-преподавательского состава вуза;

- ранжирование по ВС-индексу (BC Index) – доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза. При его создании учитываются: общая информация о вузе (его описание), академическая информация, коммуникационные возможности;

- репутационное ранжирование – учитываются ранги вузов в глобальных и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых.

В этом году в мировой профессиональный рейтинг RankPro вошли 44 университета из России. ЮУрГУ опережает по итоговому баллу Южный федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

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Теги: рейтинг, юургу, вуз, новости челябинска
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