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Агентство новостей Доступ 1 23 ноября 2017 года, 16:52

ЮУрГУ улучшил свои позиции в рейтинге передовых университетов стран БРИКС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) улучшил свои позиции в рейтинге QS World University Rankings BRICS 2018 – список передовых университетов стран БРИКС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Рейтинг QS учитывает, в том числе, репутацию среди работодателей, соотношение количества студентов и сотрудников профессорско-преподавательского состава, общее число опубликованных статей и цитируемость.

В лидерах рейтинга – Новосибирский и Томский государственные университеты, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». При этом Высшая школа экономики и Томский политехнический университет впервые вошли в ТОП-50 лучших вузов в этом году.

В рейтинг попал и ЮУрГУ наряду с такими вузами, как Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Балтийский федеральный университет имени И. Канта и Сибирский федеральный университет.

«ЮУрГУ всегда входил в рейтинг QS World University Rankings BRICS 2018, сейчас мы поднялись с позиции 151-200 до 138 места, улучшив практически все показатели, что является прямым свидетельством повышения качества исследований и преподавания в нашем университете», – комментирует начальник отдела продвижения в рейтингах Управления международного сотрудничества ЮУрГУ Людмила Лапина.

Теги: рейтинг, юургу, новости челябинска, вузы челябинска
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