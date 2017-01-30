ЮУрГУ приглашает школьников на «Пятничные встречи» для профориентации

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский госуниверситет приглашае абитуриентов на свои «Пятничные встречи» – старшеклассники и их родители смогут встретиться представителями высших школ и институтов вуза в рамках программы профориентации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Пятничные встречи» помогают поступающим узнать, что необходимо при определении успешной траектории развития на ближайшие несколько лет. Деканы факультетов, преподаватели, выпускники и работодатели в ходе встреч рассказывают, как поступить на бюджет, какая профессия наиболее востребована, как попасть на стажировку за границу, можно ли заработать на хорошей учебе и т.д.

В рамках мероприятий, ближайшее из которых состоится 3 февраля, будущим студентам расскажут о профилях подготовки, покажут научные центры и лаборатории.

Расписание пятничных встреч:

- 3 февраля – день строителя и архитектора;

- 10 февраля – день металлургической промышленности;

- 17 февраля – день спорта, туризма и сервиса;

- 3 марта 2017 года – день лингвистики и международных коммуникаций;

- 17 марта – день естественнонаучных направлений;

- 24 марта – день гуманитарных наук;

- 31 марта – день радиоэлектроники и приборостроения.