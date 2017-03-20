ЮУрГУ получил награду за помощь особым детям

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ЮУрГУ наградили за помощь особым детям – вузовский учебно-спортивный клуб «Олимпик» получил диплом лауреата премии «Солнечное сердце», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

Этот клуб уже не первый год является партнером организации помощи детям «Звездный дождь». Просветительская деятельность, реальное участие в судьбах детей и помощь в их оздоровлении для сотрудников детского спортивного клуба «Олимпик» стали не просто общественно значимой деятельностью, но и вкладом в реабилитацию и социализацию особых детей.

«Создать ситуацию успеха вокруг ребенка с особыми потребностями, научить его родителей верить в свои силы – это уже половина успеха. Наши инструкторы и тренеры разработали специальные программы и тренинги, которые позволяют задать вектор прогресса в развитии детей», – говорит руководитель детского спортивного клуба «Олимпик» Марина Карамышева.

Работа с особыми детьми разделена на несколько этапов – первичная диагностическая консультация специального психолога и реабилитолога, и основная, которая состоит из комплексной индивидуальной программы развития и коррекции. Программа включает в себя групповые занятия ЛФК, индивидуальные занятия с тренером, коррекционные и развивающие занятия с психологом, занятия творчеством, массаж, занятие в мягкой школе и плавание.

Для детей с ДЦП, РАС, СДВГ, синдромом Дауна и другими диагнозами с учетом их физиологических возможностей разработаны программы на функциональных тренажерах (петлях TRX) для укрепления глубоких мышц и мышц-стабилизаторов, совмещенные с массажем и специальным тренингом.

Особый вклад в эту работу вносят сотрудники ЮУрГУ: тренер по плаванию, инструктор по лечебной физкультуре Наталья Матвеева и инструктор по адаптивной физкультуре Светлана Лапина.