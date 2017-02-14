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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 18:06

ВАЖНО. ЮУрГУ перечислит девушкам, пострадавшим в массовом ДТП, по 50 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководство Южно-Уральского госуниверситета приняло решение выплатить девушкам, которые пострадали в результате массового ДТП на проспекте Ленина, по 50 тыс. рублей – средства студенткам переведут через стипендиальный фонд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, 13 февраля напротив ЮУрГУ Lexus СХ-470 столкнулся с Mercedes, после чего изменил траекторию движения и сбил четырех пешеходов, стоявших у края проезжей части, затем протаранил маршрутку, которая врезалась еще в одно такси.

Сейчас четыре пострадавшие девушки (19-21 год) остаются в больницах. У одной черепно-мозговая травма, у второй – перелом шейного отдела позвоночника, у третьей – перелом руки, а у четвертой – ноги.

Руководство Южно-Уральского госуниверситета решило поддержать пострадавших девушек и выплатить каждой по 50 тыс. рублей. Деньги поступят через стипендиальный фонд. Кроме того, университет инициирует оценку безопасности дорожного движения вблизи вуза с привлечением экспертов.

Сегодня, 14 февраля, в Челябинске по факту ДТП возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

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