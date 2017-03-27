ЮУрГУ открыл центр информационной безопасности вместе с «Лабораторией Касперского»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский госуниверситет 27 марта 2017 года открыл научно-образовательный центр «Информационная безопасность» – ожидается, что совместный с «Лабораторией Касперского» проект позволит повысить качество подготовки специалистов в области защиты данных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Для университета открытие совместного центра с "Лабораторией Касперского" является очень важным шагом, потому что сегодня информационная безопасность становится все более ценной, без нее невозможно двигаться дальше. Мы планируем вместе с коллегами из "Лаборатории Касперского" и с Кафедры информационной безопасности ЮУрГУ усовершенствовать программы по подготовке специалистов по информационной безопасности», – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

По мнению руководителя отдела образовательных программ «Лаборатории Касперского» Дмитрия Постельника, данный проект дает новые возможности для обеспечения защиты информационной инфраструктуры предприятий и организаций Урала. «Не секрет, что здесь сосредоточено огромное количество критически важных, высокотехнологичных и наукоемких производств оборонно-промышленного комплекса, предприятий Росатома и Роскосмоса», – отметил Постельник.

В открытии принял участие министр информационных технологий и связи Александр Козлов.

«Сегодня мы видим, что есть отечественные компании, которые являются конкурентоспособными на рынке информационной безопасности. Таким образом, мы говорим об импортозамещении и экспортноориентированных IT-производствах. Ведущий вуз Челябинской области – Южно-Уральский госуниверситет и ведущая компания РФ в области информбезопаности "Лаборатория Касперского" совместно создают научно-образовательный центр. Это говорит о том, что подготовка выпускников ЮУрГУ будет выше», – заявил Козлов.

В свою очередь, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил, что специалисты в области информационной безопасности ведомству определенно нужны, и эта потребность будет только расти.

Сотрудничество предполагает совместную научно-исследовательскую работу для решения серьезных задач в области информационных технологий, радиоэлектроники и автоматизированной системы управления. Партнерство предоставит студентам возможность получить практику мирового уровня, обеспечит конкурентоспособность при трудоустройстве и успешное проведение защиты национальных интересов России в сфере информации.