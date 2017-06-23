ВНИМАНИЕ. «Яичная» аферистка из Новосибирска снимала с челябинок золото под предлогом снятия порчи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Новосибирской области задержана в Челябинске по подозрению в серии мошенничеств – женщина вынуждала девушек отдавать ей золотые украшения ради избавления от порчи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Установлено, что цыганка с апреля по май 2017 года совершила три преступления в отношении девушек 16-22 лет. Подозреваемая подходила к потерпевшим на улице, заводила разговор и предлагала снять порчу. Для ритуала она использовала сырые яйца, с которыми проделывала различные манипуляции, производившие впечатление на потерпевших. После этого «колдунья» похищала у девушек деньги и золотые изделия.

Общая сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении нее возбуждено дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Челябинска: «Если вы пострадали от противоправных действий данной женщины, просьба обратиться с заявлением в дежурную часть УМВД России по Челябинску по телефону 267-77-07».