ВАЖНО. Взрослым разрешили кататься на велосипеде по тротуару для сопровождения ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, направленных на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, взрослым теперь разрешено двигаться на велосипеде по тротуару для сопровождения ребенка в возрасте до 14 лет. «В действующей редакции Правил велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым – по тротуару. Внесенными изменениями разрешается движение взрослым велосипедистам по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения ребенка в возрасте до 14 лет», – говорится в документе.

Кроме того, в целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации «Экологический класс транспортного средства».

С целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки введены новые термины – «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки. Помимо прочего, действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны их остановок. Как отмечается, это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части, говорится в справке к документу. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути».

Предполагается, что изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых автомобилей.