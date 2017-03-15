Взгляд из космоса: ученые ЮУрГУ разрабатывают суперсовременные ГИС

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) разрабатывают суперсовременные ГИС – новые технологии позволяют усовершенствовать инфраструктуру, оптимизировать работу в сельском хозяйстве, промышленности и других секторах экономики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

ЧТО ТАКОЕ ГИС?

Простому пользователю ГИС известны под названиями Google maps, Яндекс-карты, 2ГИС и другие. Цифровые карты помогают пользователю найти нужную улицу, схему проезда к любимому кафе, отобразить свое местоположение, отслеживать пробки на дорогах. Кроме того, пользователи системы могут дополнять или редактировать информацию об объектах.

Однако этот инструмент может приносить намного больше пользы. Системы хранят статистические и географические данные о явлениях или предметах, позволяют осуществлять мониторинг, моделирование объектов на основе полученных данных, производить анализ, поиск, получение и хранение информации.

ГИС широко используются во многих сферах: от геологии и картографии до обороны и инженерии. Системами пользуются в решении глобальных проблем, таких как предотвращение и прогнозирование природных катаклизмов, проблемы мирового океана, глобальное потепление.

О ГЕОПОРТАЛЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Не менее актуальным является использование ГИС для решения более узких проблем – региона или предприятия. Одним из уже завершенных проектов ученых ЮУрГУ Геопортал Челябинской области – продукт, который создан по заказу правительства с нуля. Портал позволяет пользователям отмечать места свалок, ямы на дорогах, прикреплять фото этих объектов и писать жалобы. Муниципалитеты, используя эту информацию, реагируют на проблему и отмечают статус ее решения.

Ученые университета разрабатывают ГИС, используя новые технологии – интегрирование нескольких платформ. Это позволяет совмещать ГИС с системами кадастров, госреестра, строительных и дорожных проблем и так далее, что дает возможность адаптировать системы под конкретную задачу заказчика.

«Сейчас технологии позволяют совмещать ГИС и другие информационные системы. В этом случае наши специалисты дорабатывают программу, дописывают часть кода и программный модуль, после чего совмещают платформы. Так, в 2015 году в геопортал был встроен модуль для министерства сельского хозяйства, он позволяет производить мониторинг земель сельхозназначения. То есть отслеживать, сколько земель обрабатывается, сколько заброшено, что на них растет и так далее. Это пример того, как можно продолжать базовую ГИС и уходить в более узкую тему. Чтобы эти системы обновлять под определенные задачи, наши специалисты проходят стажировки в США и европейских вузах, чтобы в дальнейшем применять новейшие технологии в нашем регионе», – говорит Директор НОЦ «Геоинформаационные системы» Валентина Максимова.

Ученым ЮУрГУ удалось также удешевить системы. Компании за рубежом работают под лицензиями компаний-разработчиков ГИС, чтобы купить такую систему нужно оплатить еще и довольно дорогую лицензию. В случае работы с отечественными ГИС используется открытая лицензия, которая предоставляется бесплатно. Заказчику нужно будет заплатить только за разработку нужной части системы или модуля.

Большой проблемой ученых является отсутствие исходных данных в электонном виде, так как большая часть до сих пор хранится на бумаге. Специалистам приходится оцифровывать большие массивы данных вручную, тем самым пополняют Государственный фонд данных информацией, полученной с помощью дистанционного зондирования Земли – высокодетальными космоснимками.

ГИС, которые разрабатываются в ЮУрГУ, позволяют решить ряд проблем, связанных с лесным и сельским хозяйством, также системы можно использовать для согласования кадастров. Геоинфомационные системы решают задачи промышленности, например, помогают найти лучшее местоположение завода либо сделать его перепланировку. С помощью полученных фотопланов (больших изображений, получаемых со спутников или беспилотных летательных аппаратов) можно мониторить состояние дорог: ямы, заснеженность, – используя ГИС, специалисты университета подсчитывают объемы выработки карьеров.

Сейчас в ЮУрГУ разрабатывают системы для предприятий, например, поэтажные планы зданий с различной инфомацией об объекте, которые помогут инженерным и ремонтным службам дистанционно продумывать план работы.