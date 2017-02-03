Выставка необычных предметов советского быта открылась в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, на базе Государственного исторического музея, 3 февраля открылась выставка «Бытовая техника. Хроники советского дизайна». С экспозицией познакомился корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ЧЕМ ФИШКА?

На выставке горожанам предлагают осмотреть 170 ярких «представителей» бытовой техники советского периода конца 40-х – 70-х годов XX века. Здесь можно увидеть как эксклюзивные предметы, так и так называемый ширпотреб, который можно было встретить в квартире практически каждого жителя СССР. Это разнообразные проигрыватели, часы, радио, фотоаппараты, пылесосы и многое другое.

Выставка вызывает ностальгические чувства у старшего поколения, а молодежь – окунает в «советскую древность». Кроме того, экспозиция не просто предлагает зрителю посмотреть, как люди жили всего-то 40 лет назад, а исследует предметы советской эпохи с точки зрения дизайна. Именно по такому принципу экспонаты были подобраны из запасников музея.

MUST SEE

Среди самых необычных экспонатов выставки – советские пылесосы. Один из представленных аппаратов похож на планету Сатурн, другой напоминает космическую ракету.

Не менее интересны патефоны 40-х годов и один из первых телевизоров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Выставка интересна тем, что есть возможность показать достаточно большой промежуток по времени и продемонстрировать именно эстетическую сторону техники, ее понимали далеко не все владельцы. Была идея показать именно нашу коллекцию, потому что многие из предметов десятилетиями лежали в фонде и не попадали в экспозиции», – говорит хранитель этнографических коллекций музея Татьяна Балабан.

ВЕРДИКТ

Экспозиция определенно заинтересует дизайнеров, которые смогут почерпнуть здесь необычные идеи, для старшего поколения это будет своего рода путешествие в молодость, а молодежь «заценит» советскую экзотику.

Добавим, что посетить эту выставку очень выгодно, потому что в стоимость входит осмотр зала истории XX века.

Плюсы: «ностальгично», познавательно.

Минусы: экспонаты знакомы большинству населения.

ЯВКИ И ПАРОЛИ

Выставка работает в Западной башне Государственного исторического музея (улица Труда, 100) с 3 февраля по 2 апреля включительно. Стоимость билета 120 рублей, включая посещение постоянной экспозиции – Зал XX века. Экскурсии и мастер классы стоят 150 рублей.