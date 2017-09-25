Вышел первый путеводитель по южноуральской реке Ай

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Краевед из Екатеринбурга и создатель проекта «Ураловед» Павел Распопов издал первый путеводитель по южноуральской реке Ай, – ежегодно по ней сплавляются тысячи туристов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на автора книги.

«На мой взгляд, Ай занимает одно из первых мест среди красивейших рек Урала. Чего тут только нет: живописные скалы, таинственные пещеры, окутанные легендами исторические достопримечательности. Удивительно, что при этом до сих пор не издавалось ни одной полноценной книги-путеводителя по этой реке. Работа над книгой у меня заняла примерно 8-9 месяцев. В ней я объединил все самое интересное о реке Ай, ее истории и достопримечательностях», – рассказал Павел Распопов.

В книге приводятся наиболее интересные выдержки из редких источников прошлых веков. Но основная часть – это подробный путеводитель по маршруту сплава. Здесь можно прочитать обо всех достопримечательностях на участке реки протяженностью 126 км от Кусы до села Лаклы. Часть маршрута расположена в Челябинской области, часть – в Башкортостане. На страницах книги отражены подробные карты-схемы реки, а также GPS-координаты интересных мест.

Добавим, что Павел Распопов является автором путеводителей по рекам Чусовая и Серга. В будущем он планирует издать путеводитель по Вишере.