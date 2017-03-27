Вырубка сквера на на Захаренко обернулась 2-миллионным штрафом и уголовным делом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По факту вырубки сквера по улице Захаренко возбудят уголовное дело – материалы уже переданы в полицию, которая выясняет, кто из соседствующих автостоянок нанес природе столь крупный ущерб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам руководителя управления экологии и природопользования Челябинска Евгения Крехтунова, компетентные специалисты уже подсчитали, какой штраф придется выплатить виновным: 1,9 млн рублей.

«Информация была зафиксирована, документы направлены в прокуратуру Челябинска, оттуда – в отдел полиции Курчатовского района. Деревья вырублены между двумя автостоянками. Я полагаю, что интересант один из них. Полиция отработает, результат будет известен, мы будем об этом знать», – комментирует чиновник.

Напомним, в конце феврале неизвестные вырубили более 50 вязов и ив. Горожане забили тревогу, и власти обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.