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Агентство новостей Доступ 1 14 июля 2017 года, 14:17

Вынесен приговор за «минирование» арены «Трактор» из-за громкой музыки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Калининском райсуде Челябинска оглашен приговор мужчине, который в мае текущего года «заминировал» арену «Трактор» из-за громкой музыки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что 27 мая, когда в арене проходила выставка «Автозвук», за 40 минут – с 15.35 до 16.12 – несколько раз позвонил по номеру 112 и сообщил диспетчеру, что в «Тракторе» заложена бомба и готовится взрыв.

«В суде мужчина 1976 года рождения признался, что был пьян и ему мешала музыка, звучавшая на площадке. Поэтому он решил таким оригинальным образом прекратить работу выставки», – рассказали в суде.

Вину челябинец признал полностью и раскаялся.

Суд признал мужчины виновным по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Кроме того, с него взысканы в пользу УМВД России по Челябинску расходы, связанные с проверкой сообщения об акте терроризма.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги: арена трактор, ложное сообщение о минировании, суды челябинска, антитеррор, лжеминирование
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