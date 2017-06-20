Вынесен приговор дилеру, доставлявшему на Урал героин в поддельных луковицах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский облсуд во вторник, 20 июня, огласил приговор дилеру, доставлявшему на Урал героин в поддельных луковицах, – гражданин Таджикистана 1981 года рождения Акмал Фозилов задержится в российских МЛС на 19 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, деятельность участников трансграничной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандными поставками героина из стран Центральной Азии на территорию УрФО была пресечена Управлением ФСБ России по Свердловской области в июне 2016 года.

«Суд установил, что у Фозилова, несколько лет жившего в Екатеринбурге, возник преступный умысел, направленный на контрабанду героина из Киргизии в Россию для его дальнейшего сбыта на Урале. Мужчина посредством телефонных переговоров и переписки в интернете вступил в сговор с лицом, находящимся в Кыргызстане (дело в отношении него выделено в отдельное производство), и соучастники разработали план доставки наркотика в Екатеринбург», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Для транспортировки сообщник Фозилова нанял грузовой автомобиль с полуприцепом, куда поместил более 22 кг героина. Утром 11 июня 2016 года грузоперевозчик, не осведомленный об истинном содержимом фуры, пересек государственную границу между Республикой Казахстан и РФ, после чего через Троицк проследовал в Екатеринбург. На следующий день Фозилов прибыл к нему на автостоянку, желая получить «товар». Однако довести до конца преступный умысел мужчина не смог по не зависящим от него обстоятельствам: в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили в полуприцепе фуры порядка тысячи сеток с репчатым луком, в восьми из которых оказались замаскированные под лук свертки из полимерного материала с героином.

Как ранее сообщали в пресс-службе ФСБ, внутри таких «луковиц» в герметичную упаковку из скотча были завернуты порции героина, а поверх скотча была приклеена луковая шелуха – невооруженным глазом отличить от настоящего такой лук было не просто, поэтому сотрудникам управления пришлось буквально перелопатить всю 20-тонную поставку. В результате осмотра было изъято около 230 штук «луковиц».

По оценке экспертов, изъятый героин был высококонцентрированным наркотическим средством и относится к так называемой категории «999». Стоимость 1 кг такого товара на черном рынке составляет, в среднем, 20 тыс. долларов США. До конечного потребителя такой порошок в целях увеличения прибыли доходит разбавленным в 6-8 раз.

«В судебном заседании Фозилов менял свою позицию: сначала вину отрицал полностью, впоследствии признался в контрабанде и покушении на сбыт героина при обстоятельствах, изложенных обвинением, при этом заявил, что не знал, что в свертках героин, считал, что там находятся драгоценные камни», – рассказала Нациевская.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины подсудимым, а также наличие у него двух малолетних и несовершеннолетнего детей.

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Фозилов признан виновным в контрабанде наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также покушении на сбыт наркотиков. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.