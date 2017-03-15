Вступил в законную силу приговор главе Бакала Степанову
Челябинский областной суд оставил без изменения приговор главе Бакальского городского поселения (Саткинский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня, 15 марта, облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Степанова, оставил без изменения приговор Саткинского городского суда от 26 декабря 2016 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
Она уточнила, что чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено три года условного лишения свободы, а также запрещено на тот же срок занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Степанов, будучи главой Бакала, вынудил одну из сотрудниц администрации из личных средств оплатить его административный штраф – 2 тыс. рублей (в общей сложности его штрафы, в том числе за нарушения ПДД, достигали 40 тыс. рублей). Затем, не желая оплачивать остальные взыскания из собственных средств, он издал устное распоряжение – организовать премии подчиненным на сумму его штрафов. После того как сотрудники администрации получили вознаграждение, Степанов распорядился собрать все деньги и полностью оплатить его долги. Сотрудники подчинились, так как опасались дисциплинарных или иных воздействий по службе со стороны начальника.
Ущерб, причиненный бюджету Бакальского городского поселения и подчиненной, превысила 42 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.