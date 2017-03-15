Вступил в законную силу приговор главе Бакала Степанову

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор главе Бакальского городского поселения (Саткинский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 15 марта, облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Степанова, оставил без изменения приговор Саткинского городского суда от 26 декабря 2016 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она уточнила, что чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено три года условного лишения свободы, а также запрещено на тот же срок занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Степанов, будучи главой Бакала, вынудил одну из сотрудниц администрации из личных средств оплатить его административный штраф – 2 тыс. рублей (в общей сложности его штрафы, в том числе за нарушения ПДД, достигали 40 тыс. рублей). Затем, не желая оплачивать остальные взыскания из собственных средств, он издал устное распоряжение – организовать премии подчиненным на сумму его штрафов. После того как сотрудники администрации получили вознаграждение, Степанов распорядился собрать все деньги и полностью оплатить его долги. Сотрудники подчинились, так как опасались дисциплинарных или иных воздействий по службе со стороны начальника.

Ущерб, причиненный бюджету Бакальского городского поселения и подчиненной, превысила 42 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.