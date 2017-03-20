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Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 16:18

Врачу, учителю и тренеру грозит «уголовка» за уклонение от призыва в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Военный комиссариат Миасса (Челябинская область) инициировал проведение проверки в отношении трех молодых людей 24-26 лет, проигнорировавших повестки, – врачу, учителю и тренеру грозит уголовная ответственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Следователи Миасса начали проверку, инициированную военкоматом, не дождавшимся трех призывников. Все мужчины официально трудоустроены. Первый работает врачом в больнице, второй – учителем русского языка и литературы в школе, а третий – тренером в спортшколе. Несмотря на призывной возраст, молодые мужчины не явились по повесткам.

«Граждане грубо игнорируют свой конституционный долг, уклоняясь от призыва. В отношении молодых людей проводится проверка. Их действиям будет дана правовая оценка. Игнорирование требований военного комиссариата грозит ответственностью по статье 328 УК РФ – "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", предусматривающей крупные штрафы и лишение свободы», – рассказал руководитель СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Анатолий Селиверстов.

Напомним, 1 апреля 2017 года в России стартует весенний призыв, который продлится 106 календарных дней.

Ольга Плеханова

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Теги: призыв, уклонисты, уклонение от призыва в армию, новости миасса
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