Врача, осужденного за 500 тыс. рублей взяток от призывников, будут судить повторно

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) повторно будут судить бывшего руководителя призывной медкомиссии, который за взятки признавал юношей не годными к службе в армии, – апелляционная инстанция нашла ряд процессуальных нарушений при вынесении приговора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

Напомним, на скамье подсудимых были врач, ранее руководивший работой по медицинскому освидетельствованию призывников в отделе военного комиссариата по Верхнеуфалейскому городскому округу и Нязепетровскому району Владимир Гераськин, четверо призывников – Сергей Костромин, Максим Шестаков, Юрий Романенко и Шамиль Гадиев, а также посредник в передаче взяток Валентин Васильков. По версии следствия и суда, Гераськин за взятки в размере от 75 до 90 тыс. рублей давал заключения с ложными сведениями о состоянии здоровья парней, что давало юношам возможность уклониться от службы. Всего врач получил около 500 тыс. рублей.

Суд 15 ноября назначил Гераськину три с половиной года в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 990 тыс. рублей, Василькову – четыре года условно и аналогичный штраф. Костромину, Шестакову, Романенко, Гадиеву назначены штрафы – от 240 до 270 тыс. рублей – на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Приговор в областной суд обжаловал прокурор, настаивая на отмене судебного акта в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными судом первой инстанции при вынесении приговора. Кроме того, апелляционные жалобы были поданы в отношении трех осужденных, настаивавших на своей невиновности.

Сегодня, 28 февраля 2017 года, Челябинский областной суд, рассмотрев данное уголовное дело в апелляционном порядке отменил приговор Верхнеуфалейского горсуда, направив дело на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе.