ВНИМАНИЕ. Возбуждено еще одно дело о подделке подписей жителей микрорайона Парковый

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о подделке протоколов собраний собственников квартир в микрорайоне Парковый в Челябинске – неустановленные лица внесли ложные сведения в документы по выбору новой управляющей компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

Прокуратура Курчатовского района Челябинска при проверке обращений собственников жилья в домах 15, 15-А и 17 по Краснопольскому проспекту установила подделку документов о голосовании по выбору управляющей компании. В представленных УК решениях общего собрания собственников помещений, а также в протоколах собрания содержатся искаженные данные. Материалы проверки направлены в отдел полиции, где возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа).

Напомним, это второе дело, возбужденное после подделки протоколов голосования собственников жилья в Парковом. В середине ноября сообщалось о недостоверных сведениях, внесенных в документы по итогам голосования владельцев квартир в доме 7 на Краснопольском проспекте и доме 54-А по улице Бейвеля.

В октябре в Агентство новостей «Доступ» обратилась жительница микрорайона Парковый, которая рассказала, что ее дом, расположенный на Краснопольском проспекте, незаконно передан на обслуживание новой управляющей компании – ЮУКЖСИ. По словам собеседницы Агентства, якобы прошло собрание жильцов, на котором принималось решение о смене УК с «Ключевых людей» на ЮУКЖСИ, но на деле произошел незаконный захват домов.