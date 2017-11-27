Пн, 27.11.2017, 13:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 13:42

ВНИМАНИЕ. Возбуждено еще одно дело о подделке подписей жителей микрорайона Парковый


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о подделке протоколов собраний собственников квартир в микрорайоне Парковый в Челябинске – неустановленные лица внесли ложные сведения в документы по выбору новой управляющей компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

Прокуратура Курчатовского района Челябинска при проверке обращений собственников жилья в домах 15, 15-А и 17 по Краснопольскому проспекту установила подделку документов о голосовании по выбору управляющей компании. В представленных УК решениях общего собрания собственников помещений, а также в протоколах собрания содержатся искаженные данные. Материалы проверки направлены в отдел полиции, где возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа).

Напомним, это второе дело, возбужденное после подделки протоколов голосования собственников жилья в Парковом. В середине ноября сообщалось о недостоверных сведениях, внесенных в документы по итогам голосования владельцев квартир в доме 7 на Краснопольском проспекте и доме 54-А по улице Бейвеля.

В октябре в Агентство новостей «Доступ» обратилась жительница микрорайона Парковый, которая рассказала, что ее дом, расположенный на Краснопольском проспекте, незаконно передан на обслуживание новой управляющей компании – ЮУКЖСИ. По словам собеседницы Агентства, якобы прошло собрание жильцов, на котором принималось решение о смене УК с «Ключевых людей» на ЮУКЖСИ, но на деле произошел незаконный захват домов

Теги: прокуратура, парковый, коммунальщики, новости челябинска, подделка подписей
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 580
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:13
ВАЖНО. Депутаты Госдумы ужесточат контроль над долевым строительством
сегодня, 12:33
Миасский спортсмен вышел в финал всероссийского конкурса по уличной атлетике
сегодня, 12:15
18+ Челябинского расчленителя «Жанну» приговорили к обязательным работам
сегодня, 11:49
Челябинцев заставляют переезжать из аварийных домов через суд
сегодня, 11:29
Челябинская область продолжит финансировать конькобежку Фаткулину
сегодня, 11:16
Первые жертвы санкций: челябинские полицейские выявили 15 автомобилей с «повышенными выхлопами»
сегодня, 10:53
Южный Урал попал в ТОП-10 культурных регионов страны
сегодня, 10:42
За сутки челябинцы пожаловались на смог 29 раз
сегодня, 10:16
Михаил Галустян пожаловался в УФАС на рекламу шаурмы в Копейске
сегодня, 09:33
Пострадавшую в Таиланде туристку привезли в Челябинск
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость