Воспитанница детсада в Озерске сломала руку на прогулке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства получения перелома руки четырехлетней воспитанницей детсада – девочка упала с лесенки во время прогулки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального СУ СКР Владимира Шишкова.

Инцидент произошел 26 мая 2017 года. По предварительным данным, ребенок получил травму при падении на землю с металлической конструкции во время прогулки с воспитателем. Девочка была доставлена в лечебное учреждение с диагнозом – перелом плечевой кости. Полученная травма согласно заключения эксперта относится к телесным повреждениям, повлекшим за собой тяжкий вред здоровью.

Материалы проверки по данному факту были переданы из органов внутренних дел в Следственный комитет – для проведения процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении.

Проведение проверки взято на контроль руководителем СУ СКР по Челябинской области.