18+ Вор-домушник зарезал пенсионерку, увидевшую его лицо, в Троицке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Южноуральска (Челябинская область) предстанет перед судом за расправу над 62-летней пенсионеркой из Троицка – потерпевшая застала злоумышленника у себя в доме, куда тот пробрался, чтобы ее обокрасть, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в июле 2016 года в Троицке ночью. Молодой человек проник в дом малознакомой 62-летней потерпевшей, стал обыскивать жилые помещения, и в это время пенсионерка вернулась домой. Испугавшись, что его действия станут очевидными, вор совершил убийство потерпевшей, нанеся многочисленные удары ножом в различные части тела.

«После совершенного преступления похитил имущество, в том числе два сотовых телефона и банковские карты с находящимися при них пин-кодами. Похищенным имуществом, в том числе денежными средствами, снятыми с банковских карт, в последующем распорядился по собственному усмотрению, причинив потерпевшей ущерб в сумме более 100 тыс. рублей», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемый ранее судим за совершение краж и мошенничеств. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.