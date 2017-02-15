Волонтеры «Трубодетали» в 7-й раз провели акцию «С любовью в сердце»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет молодых металлургов завода «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав АО «ОМК», Москва) совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие» организовали благотворительную ярмарку, приуроченную ко Дню всех влюбленных, – акция прошла в седьмой раз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Заводчане могли приобрести сладости и выпечку, изготовленные руководителями предприятия, а также сувениры, созданные участниками творческой мастерской «Тепло в квадратике». По итогам мероприятия волонтерам удалось собрать почти 110 тыс. рублей. Эти деньги будут направлены на помощь онкобольному ребенку, девятилетнему Саше.

«Эта акция проводится на предприятиях ОМК уже в седьмой раз, и сотрудники завода очень любят в ней участвовать. Всегда приятно осознать, что ты не просто приобрел трогательный сувенир или вкусное печенье, но и тем самым помог кому-то. Кстати, традиция проводить сладкую ярмарку от руководителей у нас появилась в 2015 году, и она дополнительно подогрела интерес участников», – рассказал управляющий директор завода Дмитрий Марков.

АО «Трубодеталь» – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.



Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.