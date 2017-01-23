Военные не смогли взыскать с «негодного» челябинца плату за обучение в ДОСААФ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Металлургический райсуд Челябинска оставил в силе решение мирового суда, отказавшего в иске военному прокурору, – с не годного к службе в армии парня пытались взыскать 20 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 января, суд высшей инстанции оставил в силе решение отказать прокурору в удовлетворении иска о взыскании с челябинца платы за обучение в школе водителей. Из материалов гражданского дела следует, что молодой человек был сначала признан годным по категории «А» к военной службе. По направлению военкомата парню предоставили отсрочку от призыва для прохождения курсов в ДОСААФ. Молодой человек успешно сдал выпускные экзамены и получил удостоверение водителя. Затем состояние здоровья парня ухудшилось. Врачи диагностировали у него заболевание, по которому призывник признан ограниченно годным к военной службе и освобожден от призыва.

«По мнению истца, ответчик ввел в заблуждение призывную комиссию и обязан вернуть ущерб Российской Федерации в виде понесенных затрат на прохождение допризывной подготовки в сумме 20 тыс. рублей», – рассказала консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

Иск прокурора поддержали представители военных комиссариатов области и района. Ответчик с исковыми требованиями не согласился. Мировой судья в удовлетворении заявленного иска отказал.

Ольга Плеханова