Вт, 26.09.2017, 12:30 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 26 сентября 2017 года, 11:57

Военнослужащие 90-й танковой дивизии ЦВО подняты по тревоге


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Военнослужащие 90-й танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках стартовавших в Челябинской области двусторонних полковых тактических учений – в мероприятии принимают участие около 3 тыс. человек, 800 единиц техники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«На первом этапе подразделения отработали мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, где развернули систему управления, организовали всестороннее обеспечение», – говорится в сообщении.

В ходе финального этапа учений танковые полки отработают нанесение огневого поражения по условному противнику в маневренной обороне, а также ведение рейдовых и обходящих действий в наступлении. Особое внимание планируется уделить выполнению задач в составе разведывательно-огневых контуров с применением разведавиации и беспилотных летательных аппаратов, добавили в штабе ЦВО.

Учения завершатся в пятницу, 29 сентября.

Теги: цво, чебаркульский полигон, учения, новости челябинской области
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 590
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:26
«Когда шпана ментов боялась?» – на концерт воспевателя А.У.Е. в Челябинске не пустили 150 человек
сегодня, 11:59
Открытие дилерского центра Chevrolet NIVA компании «Автовек» в Челябинске
сегодня, 11:39
Уголовное дело возбуждено по факту смерти 3-летнего ребенка после ДТП в Златоусте
сегодня, 11:08
Жительницу Сатки возмутила реклама фильма «Матильда»
сегодня, 10:44
18+ Грудь девочки-подростка довела пенсионера из Троицка до колонии
сегодня, 10:32
ВАЖНО. Жители Челябинска массово жалуются на задымление, запах гари и дымку в воздухе
сегодня, 09:54
Уральский театральный форум стартовал в Челябинске
сегодня, 08:34
Челябинцы ограбили продуктовый магазин, чтобы не идти в гости с пустыми руками
вчера, 20:28
Движение троллейбусов по Копейскому шоссе возобновится 28 сентября
вчера, 20:08
ВНИМАНИЕ. Смог накроет Сатку, Коркино, Троицк и Карабаш
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость