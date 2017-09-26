Военнослужащие 90-й танковой дивизии ЦВО подняты по тревоге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Военнослужащие 90-й танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках стартовавших в Челябинской области двусторонних полковых тактических учений – в мероприятии принимают участие около 3 тыс. человек, 800 единиц техники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«На первом этапе подразделения отработали мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, где развернули систему управления, организовали всестороннее обеспечение», – говорится в сообщении.

В ходе финального этапа учений танковые полки отработают нанесение огневого поражения по условному противнику в маневренной обороне, а также ведение рейдовых и обходящих действий в наступлении. Особое внимание планируется уделить выполнению задач в составе разведывательно-огневых контуров с применением разведавиации и беспилотных летательных аппаратов, добавили в штабе ЦВО.

Учения завершатся в пятницу, 29 сентября.