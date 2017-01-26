Вагоновожатая осуждена за сбитую насмерть пенсионерку в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель трамвая получила условный срок за смертельный наезд на 67-летнюю жительницу Челябинска на пешеходном переходе – потерпевшая скончалась в больнице через две недели после происшествия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 июля 2016 года на пересечении улиц 1-й Пятилетки и Артиллерийская. Приближаясь к пешеходному переходу, вагоновожатая не снизила скорость и не уступила дорогу пожилой женщине-пешеходу, пересекавшей проезжую часть в положенном месте. Не успев затормозить, трамвай сбил пенсионерку. Сначала потерпевшая была направлена на амбулаторное лечение, однако травмы оказались серьезнее, чем на первый взгляд.

В отношении водителя трамвая расследовали дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Женщина принесла извинения потерпевшей (когда та была жива) и ее внучке. Предприятие МУП «ЧелябГЭТ» заплатило 20 тыс. рублей за погребение пенсионерки.

«В подготовительной части к судебному заседанию внучкой заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Подсудимая не возражала против прекращения уголовного дела, в отличие от госбвинителя. Суд пришел к мнению о необходимости отказать в удовлетворении ходатайства потерпевшей, о чем вынес соответствующее постановление. После этого водитель вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», – говорится в сообщении.

Потерпевшая на назначении строгого наказания не настаивала. С учетом мнения гособвинителя судом ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.