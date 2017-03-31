Водитель-наркоман, угробивший пассажира в Челябинске, получил 3,5 года колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске водитель-наркоман на 3,5 года отправился в колонию за смерть пассажира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что 11 октября 2016 года наркоман, находясь в состоянии опьянения, сел за руль грузового фургона вместе с 27-летним пассажиром. В Советском районе он выехал за пределы проезжей части и врезался в металлическое ограждение и железобетонную опору. В результате аварии пассажир скончался на месте.

Советский райсуд признал мужчину 1982 года рождения виновным по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мужчина получил три года шесть месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Злоумышленник признал вину и согласился с иском о компенсации морального вреда матери в размере 1 млн рублей.